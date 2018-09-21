Frito-lay çerezza cheetos alternatif cipsler BIM den

Çerezza'ya alternatif türk malı cips KROCKDoların yükseldiği Türk lirasının değer kaybettiği bu günlerde harcadığınız her kuruşun önemi artıyor bu vesileyle sizlerle BIMin yeni ürünü olan star krak KROCK
Peynirli fıstıklı ve Barbekü soğan aromalı mısır çerezlerini paylaşıyorum.
|FritoLay a yerli Alternatif Apak Gıda
Bim KROCK peynirli mısır çereziCheetos veya çerezza ya on basar lezzette fırınlanmış nefis cips turuncu paketi ve timsahı ile
Çocuklarınız daha çok sevecek tabii
Sizde.
Bim KROCK FISTIKLI mısır çerezi
Tadı tıpkı eski o yoğun aromalı
Tombi fıstıklı yeşil paket gibi
Keşke büyük paketlerini de yapsalar
Her gün alırım
Bim KROCK Biftek soğan aromalı mısır cipsi
Bu biraz tuzlu, tuzu biraz azaltilirsa mükemmel olur.
Bu cipsler şimdilik 16 gramlık küçük paketlerde üçü bir arada satılıyor. Fiyatı ne kadar kaç para
Derseniz 1 tl.
FritoLay a alternatif cips markası APAK GIDA
Daha önceden Doritos , Lays , Ruffles, gibi patates ve mısır cipslerine alternatifler üreten Apak gıda
Cheetos yerine de alınabilecek harika cipsler üretmiş bizde bunu haber yapar tavsiye ederiz.
Cips deyip geçmeyin ne kadar para harcanıyor biliyor musunuz?
Cipse kola ya dondurmaya
Sırf bunlarda yerli ye geçebilsek
Emin olun Tıramp'a büyük sıkıntı veririz. Haa aklıma gelmişken söyleyeyim bim in 200ml cam şişe kolası soğuk içince mükemmel sadece cam şişeyi tavsiye ederim.
Yorumlar
Yorum Gönder