Frito-lay çerezza cheetos alternatif cipsler BIM den

Çerezza'ya alternatif türk malı cips KROCK

FritoLay a yerli Alternatif Apak Gıda

Bim KROCK peynirli mısır çerezi

Doların yükseldiği Türk lirasının değer kaybettiği bu günlerde harcadığınız her kuruşun önemi artıyor bu vesileyle sizlerle BIMin yeni ürünü olan star krak KROCKPeynirli fıstıklı ve Barbekü soğan aromalı mısır çerezlerini paylaşıyorum.Cheetos veya çerezza ya on basar lezzette fırınlanmış nefis cips turuncu paketi ve timsahı ileÇocuklarınız daha çok sevecek tabiiSizde.Tadı tıpkı eski o yoğun aromalıTombi fıstıklı yeşil paket gibiKeşke büyük paketlerini de yapsalarHer gün alırımBu biraz tuzlu, tuzu biraz azaltilirsa mükemmel olur.Bu cipsler şimdilik 16 gramlık küçük paketlerde üçü bir arada satılıyor. Fiyatı ne kadar kaç paraDerseniz 1 tl.Daha önceden Doritos , Lays , Ruffles, gibi patates ve mısır cipslerine alternatifler üreten Apak gıdaCheetos yerine de alınabilecek harika cipsler üretmiş bizde bunu haber yapar tavsiye ederiz.Cips deyip geçmeyin ne kadar para harcanıyor biliyor musunuz?Cipse kola ya dondurmayaSırf bunlarda yerli ye geçebilsekEmin olun Tıramp'a büyük sıkıntı veririz. Haa aklıma gelmişken söyleyeyim bim in 200ml cam şişe kolası soğuk içince mükemmel sadece cam şişeyi tavsiye ederim.