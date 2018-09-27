oculus quest oyunlari özellikleri nedir nerede satilir fiyati

Oculus Quest oyunları özellikleri ve fiyatı ile ne zaman satışa çıkacak?

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Oculus questun rift ten sonra yakında çıkaracağı ve çok popüler olması beklenen yeni oyun konsoludur.işte size oculus quest in oyunlarını , özelliklerini, çıkış tarihini ve fiyatını anlatansayfası.oculus quest bir sanal gerçeklik gözlüğü değildir. tam takım bir oyun konsoludur yani alıp bilgisayara veya telefona bağlamazsınız oyunları içerisindedir.1600x1440 çözünürlüklü oculus queste 64gb hafıza varmış. dahili hoparlörü varmış. iki adet de kablosuz joystiği var amavideosuna bakarsanız oculus joystikleri sıradan joystiklere benzemiyor o ışıklar mışıklar belki de efekt değildir ha :)içinde 50 tane sanal gerçeklik oyunu var diye duyurmuşlar ama tanıtım videosunda 2-3 tane oculus quest oyunları oynanış videosu gösteriyoronlarda birisi tenis birisi boks birisi ilerlemeli bir korku oyununa benziyor. birisi de vader immortal star wars VR series yani star wars oyunu.bu oyunlarda elinizi kolunuzu hatta bütün bedeninizi hareket ettirmeniz lazım oculus sanal gerçeklik gözlüğü oyun konsolu gözünüze takılı olduğu için kendinizi başka bir dünyada gibi hissedebilirsiniz.Elinizdeki modern birer kelepçeye benzeyen oculus kablosuz kontrol joystickleri harekete duyarlı, hareketle çalışan joystickler ile eve hapsolmuş gibi yorulana kadaroynayabilirsiniz.zaten yakındayoutube a düşer.oculus kuest VR Sanal gerçeklik gözlüğü oyun konsolunun şu an Türkiye satışı veya Amazon da mamazonda yok 2019 da teknoloji mağazalarında yerini alır diyorlar fiyatı da ABD de 399 dolar bize gelir en az 1100 dolar.o zamana kadar dolar düşse bari.Oculus quest oyunları isimleri resimleri videoları hakkında bilginiz varsa yorumla paylaşın da habere ekleyelim.