Hicri aylar sıralı liste ve anlamları
|Hicri Ayların Sırasıyla Adları ve Anlamları
Hicri 1. Ay hicri yılın ilk ayı
Muharrem anlamı:Haram Kılınmış
Hicri 2. Ay hangisi hicri yılın 2. Ayı
Safer safer ayı anlamı: sefer yolculuk
Hicri 3. Ay nedir hicri 3. Ayın anlamı
Rebiulevvel ayının anlamı ise: ilkbahar
4. Hicri ay ve anlamı rebiulahir ayı son bahar
Hicri 5. Ay hangisi:
cemaziyelevvel yani ilk çorak toprak
Hicri 6. Ayın adı cemaziyel ahir yani son çorak toprak
Hicri 7. Ay ne Recep saygı ve onur anlamlarına geliyor.
Hicri 8. Ay şaban dağılmış yayılmış demek
Hicri 9. Ay Ramazan yanma sıcak olma anlamına geliyormuş.
Hicri 10. Ay şevval yükselmiş anlamında
Ramazan hicri kaçıncı ayda
Hicri 11. Ay zilKade barışa sahiplik eden
Hicri 12. Ay zilhicce ise Hacca sahiplik eden anlamlarında
Hicri 12 ayın sıralı listesi ve Türkçe anlamlarını paylaştık ayrıca bu ay isimlerinden insan ismi olanlar
Muharrem,Recep,Şaban,Ramazan,Şevval isimleri türkçe anlamlarını da paylaşmış olduk. kalın sağlıcakla.
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