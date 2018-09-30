Acun Mason mu oldu?
Survivorda Giydiği o tek gözlü tişörtten sonra bu konu çok konuşuldu çok tartışıdı.
İlluminati ve Siyonizmi temsil eden tişörtteki o Tek Göz Masonik bir semboldur tamam da o sıralarda tişört basıp satmaya da merak salan Acun ılıcalı kendi sattığı envai çeşit tişörtlerle Survivor sundu.
üzerinde Masonik sembol olan tişörtü giyen Acun ılıcalı'nın bu hareketi bilmeden yaptığı da düşünülebilir fakat
yayın hakkını aldığı yapımcı şirketi incelersek işte o zaman gerçekten,
Allah Allaaah bu adamlar Acun ılıcalı'ya neden yayın hakkı vermiş ki?
diye düşünmeden de edemeyiz.
Acun ılıcalı masonik semboller ve yaptığı tv programları ile ilgili daha önce detaylı olarak bir haber paylaşmıştık.
orada çok daha detaylı bilgiler ve fotolar var sizi o habere alalım tıklayın
ACUN MASON MU?
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