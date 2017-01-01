Sari Trabzon Kurabiyesi Satin Al

Sarı Trabzon Kurabiyesi satın Al
Başlık neden böyle?
çünkü internetten Trabzon kurabiyesi almak isteyipte benim gibi kazık yemeden burayı bi okuyun istedim.
Hakiki Trabzon Kurabiyesi Sarı kurabiye
içindeki malzemeleri;
yumurta akı,
mısır unu,
un,
şeker,
kabartma tozu,
nişasta gibi mazlemeler olan öz hakiki Trabzon kurabiyesini eniştem sağolsun
Trabzon'dan gelirken bana getirmişti de tadına oradan bakmıştım.
ÖZ HAKİKİ GERÇEK TRABZON KURABİYESİ NASIL OLUR?Şimdi ben buraya o kadar öz hakiki gerçek orjinal morjinal yazıyorum ya birazdan
yediğim kazığı ve sahte Trabzon kurabiyesi satan üçkaatçı internet sitesini
afişe edeceğim.
Gerçek Trabzon kurabiyesi mısır unu eklendiği için sarı olur. zaten bir diğer adı da Sarı kurabiyedir.
dışı sert içi daha yumuşaktır. dişlerinizin arasına aldığınızda 'ısırdığım gibi dağılacak bu' diye
düşünürsünüz ama ısırdığınız an un kurabiyesi gibi olmadığını daha çok acıbadem gibi
basık bir kek gibi ısırılabilir birşey olduğunu anlarsınız. ne çok tatlıdır nede tuzludur
çayla yarım kilo kurabiyeyi rahatlıkla yiyebilirsiniz. dişinize dolgu da yapmaz
sade birşeydir ama lezzetsiz değildir. uzun lafın kısası tam çaylık birşey.
üzümlü, kakaolu, istiridye biçimli olanlar da var ama
ben daha çok sade olanı çaya batırılıp yenebileni diş kırmayan türü olanı sarı
kurabiyeyi beğendim.
SAHTEKARLAR BANA ŞEKER UN VE TARTRAZİN i ( GIDA BOYASI) TRABZON KURABİYESİ diye sattı
Trabzon Kurabiyesini
ben yedim beğendim.
Evet eniştemin aldığı sarı trabzon kurabiyesi bitince buralarda orjinalini bulamam
diye ilk önce tariflerine baktım. Her ne kadar hamur işlerinde beceriksiz olsam da kendim yapmayı deneyecektim.
fakat sonra fiyatlarına bir bakayım dedim. ohoo yapmaya kalksam astarı yüzünden
pahalıya gelir. özOF diye bir site buldum sözde Yöresel ürünler doğal organik
ürünler satan bir internet sitesiydi. Özof Hakiki Trabzon tereyağı vakfıkebir ekmeği
pekmez çay filan satıyordu.Trabzon Kurabiyesini de kilosunu 12 liradan veriyordu.
şu aşağıda fotoğrafını görmüş olduğunuz korozyona uğramış paketten 4 tane geldi.
tadı Trabzon kurabiyesini andırıyordu
rengi bayağı sarıydı. meğer içerisinde sadece un şeker süttozu ve e102 gıda boyası varmış.
iki günde midem bozulunca e102 yi bi araştırayım dedim.
SAKINILMASI GEREKEN KATKI MADDESİ E102 TARTRAZİN
Kalıcı DNA Hasarı, Kromozom bozukluğu, uykusuzluk, hiperaktivite,bulanık görme, astım atak, rinit, deprasyon oo neler neler.
isveçte ve Avusturalyada yasaklanmış bir zararlı katkı maddesi daha doğrusu sentetik boya. ufak bir araştırmayla bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz.
paketin resminde de içindeki malzemelerden e103 yi rahatça okuyabilirsiniz siz siz olun böyle her öz hakikiyim diyene inanmayın almadan önce iyice araştırın yada tanıdığınız bildiğiniz kimselerden organik gıda alın.
Trabzon kurabiyesi satın al, sarı kurabiye mısor unlu sarı trabzon kurabiyesi satın almak için aramadan öncegerçek mısırunlu Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır malzemeleri ve tarifini arayın kendi evinizde az miktarda yapmayı bir deneyin.