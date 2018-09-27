Sendikasyon kredisi ne demek alan bankalar ve sendikasyon kredisi özellikleri

Sendikasyon kredisi nedir?
Çok büyük işler yapan sağlam bankalara
Verilen para desteğidir.
Mesela 3. Havalimanı için kredi çıkarsn
Pek çok bankamız sendikasyon kredisi
Almıştır.
Sendikasyon kredisini kim verir nereden alınır?Devlet mi bankalara veriyor yoksa yabancı bankalar mı yerli bankalara veriyor
Onu bilmiyordum öğrendim büyük yatırım bankaları büyük masraflı bir
İş yapmak isteyen (3. Havalimanı gibi) bankalara yada büyük holdinglere
(Buradan şunun da cevabını öğrenmiş olduk; holdinglere, kurumlara sendikasyon kredisi verilir mi
Sendikasyon kredisi nasıl alınır?)
Verdiği çok yüksek meblağlı bir kredidir.
|Sendikasyon kredisi Büyüklerin büyüklere verdiği büyük paralardır.
Sendikasyon kredisi alan Bankalar firmalar holdingler kurumlar
İşte onun tamamını bilemeyiz sadece Yapıkredi, Garanti iş bankası gibi büyük bankaların (mesela en yeni Akbank almış)
Koç Doğan holding gibi büyük holdingler büyük işlerde sendikasyon kredisi
Almıştır.
Ee ne demişler para parayı çeker.
|Sendikasyon kredisi alan kurumlar
Sen ben gitsek bankaya bize at arabası kredisi
Bile vermezler.
Sendikasyon kredisi faiz oranları
O konuda da bir bilgim yok. Normal kredi gibi
Alınan miktara ve ödenecek süreye bağlıdır ve
Ve daha düşüktür diye düşünüyorum.
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