Muharrem Ayı Ne zaman Başlar Ne Zaman Biter 2018

Aşure Günü Ne zaman 2018

Muharrem Ayı Ne zaman Başlar Ne Zaman Biter

Aşure Günü Gerçekleşen olaylar

Hicri yılın ilk ayı ve İçerisinde 10 muharrem Aşure Gününü de barındıran Muharrem ayı Bu sene 12 Eylül Çarşamba Başladıkısmet olursa inşaAllah 11 Ekim perşembe Günü BitecekBilindiği gibi Muharrem ayının 10. günü islam dini açısından çok mubarek bir gün olan Aşure Günüdür. Bu sene (2018)Muharremin onu miladi olarak hangi güne denk geliyor 20 eylül perşembe gününe denk geliyor.islam tarihinde 10 muharrem Aşure gününde pek çok olay gerçekleşmiştir. işte Aşure günü gerçekleşen 10 olay;1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.Aşure günü oruç tutmak, gusletmek, sılayı rahim yapmak (akraba ziyareti) kaza namazı kuran okumak gibi günü ibadetle geçirmek, en az 10 kişiye selam vermek çok faziletli ibadetlerdendir.Özel bir duası yoktur ama hicri senebaşı duası olarak bilinen aşağıdaki dua Aşure günü de yapılabilir dua çok faziletli bir duadır Cübbeli Ahmet hocadan aklımda kaldığı kadarıyla geçmiş senesindeki günahlar affedilir Gelecek sene için de şeytan o kimseden ümidi keser.(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)