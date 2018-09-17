Google in Anası Bacısı

Google'ın Anası Bacısı
Google bir arama motorundan ziyade Dünyanın sayılı büyük kurumlarında. birisidir. burada Google’ın anası bacısı diyoruz da Google çalışanları yanlış anlamasın. Google'un anası bacısından kastımız bir türlü sitemize uğramayan fakat sonunda nazlı da olda dönüş yapan GoogleBootlara “Google’ın Anasını Bacısını’ indexletme deneyimi diyelim.
tabii konuda boş geçmeyelim
Google’ın kurucuları sayılan Sergey Brin ve Larry Page nin Annelerinin isimlerini paylaştıktan sonra Gerçekten Googleın
anası sayılabilecek bir uygulamadan da bahsedelim.
SERGEY BRİN’in anası
bu konuya bacıları karıştırmıyorum aslına bakarsanız anaları da karıştırmıyorum
hepsine saygılarımı sunuyorum
sergey brinin anasının adı mrs. Eugenia Brin
LARRY PAGEin annesi
Google kurucularından saksafoncu Larry
page nin Annesinin adı da Gloria Page
Larry nin gerçek adı ise Lawrence
buradan hepsine şükranlarımızı sunarız
Dünyanın teknolojisinin gelişimini hızlandıracak Mükemmel şeyler yaptılar.
GOOGLEın Anası bacısıYaptılar da kardeşim bir müddet sonra iyice bozulmaya başladı milyonlar verip yaptırılan seoların organik sıralamaların hiçbir değeri kalmadı. arama sonuçlarında hadsafhada Reklam görünüyor. 6 ay uğraşıp yapılan seo Google in kafasina göre değiştirilen Algoritmalar ile değersiz hale geliyor.
O kadar uğraştık şeker link li wordpress haber sitesi yaptık uçtuk uçuyorduk hop sistem değişti Blogger a geçtik yeni sisteme adapte olduk uçar gibi olduk
hop sistem değişti. Günler geceler uykusuz içerik düzenlemeler ve AMP ye geçiş. fakat Google bizi yine beğenmiyor
haber siteleri “... dizisi bu akşam saat kaçta ne zaman hangi kanalda izle video” diye spam dolu içerikler açarken
onlar en tepede baş tacı biz böyle özgün
özgün yazarken hiç uğramaz bakmaz bile bu
GOOGLE NIN ANASI BACISINiteliğindeki GoogleBootlar. bizde ne yaptık ettik sonunda Amp yi blogger dan temizleyip eski sisteme geri döndük şimdi amaç Google ın Anasını bacısını indexletmek.
GOOGLE IN ATASI SİTE
Larry page ve sergey brin in ilk olarak yaptiklari BackRub isimli bir siteymis daha çok bütün interneti tarayıp içerisinde arşivlemeye yarıyormuş herhalde.
herneyse bakalım bu Google ın Anası bacısı başlıklı içerik indexlenecek mi
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