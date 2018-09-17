Google in Anası Bacısı

Google'ın Anası Bacısı

GOOGLEın Anası bacısı

GOOGLE NIN ANASI BACISI

Kimsenin Anasıyla bacısıyla gayri ahlaki bir işimiz yok ama bu Google ın Anası bacısı karıştırılır arkadaş.Google bir arama motorundan ziyade Dünyanın sayılı büyük kurumlarında. birisidir. buradadiyoruz da Google çalışanları yanlış anlamasın.ndan kastımız bir türlü sitemize uğramayan fakat sonunda nazlı da olda dönüş yapan GoogleBootlaraindexletme deneyimi diyelim.tabii konuda boş geçmeyelimGoogle’ın kurucuları sayılan Sergey Brin ve Larry Page nin Annelerinin isimlerini paylaştıktan sonra Gerçekten Googleınanası sayılabilecek bir uygulamadan da bahsedelim.bu konuya bacıları karıştırmıyorum aslına bakarsanız anaları da karıştırmıyorumhepsine saygılarımı sunuyorumsergey brinin anasının adı mrs. Eugenia BrinGoogle kurucularından saksafoncu Larrypage nin Annesinin adı da Gloria PageLarry nin gerçek adı ise Lawrenceburadan hepsine şükranlarımızı sunarızDünyanın teknolojisinin gelişimini hızlandıracak Mükemmel şeyler yaptılar.Yaptılar da kardeşim bir müddet sonra iyice bozulmaya başladı milyonlar verip yaptırılan seoların organik sıralamaların hiçbir değeri kalmadı. arama sonuçlarında hadsafhada Reklam görünüyor. 6 ay uğraşıp yapılan seo Google in kafasina göre değiştirilen Algoritmalar ile değersiz hale geliyor.O kadar uğraştık şeker link li wordpress haber sitesi yaptık uçtuk uçuyorduk hop sistem değişti Blogger a geçtik yeni sisteme adapte olduk uçar gibi oldukhop sistem değişti. Günler geceler uykusuz içerik düzenlemeler ve AMP ye geçiş. fakat Google bizi yine beğenmiyorhaber siteleri “... dizisi bu akşam saat kaçta ne zaman hangi kanalda izle video” diye spam dolu içerikler açarkenonlar en tepede baş tacı biz böyle özgünözgün yazarken hiç uğramaz bakmaz bile buNiteliğindeki GoogleBootlar. bizde ne yaptık ettik sonunda Amp yi blogger dan temizleyip eski sisteme geri döndük şimdi amaç Google ın Anasını bacısını indexletmek.Larry page ve sergey brin in ilk olarak yaptiklariisimli bir siteymis daha çok bütün interneti tarayıp içerisinde arşivlemeye yarıyormuş herhalde.herneyse bakalım bubaşlıklı içerik indexlenecek mi