Alman enik bike hiz sinirini kaldirma

Çok güzel ve çok güçlü bir bisiklet Enik bikenin Tüm ayarları da çok kolay hız sınırını 25 den maximum 40 a kolayca çıkarabilirisiniz. Resimli ve video Enik bike ayarları koyacağım hadi gelin.
VİDEODAN ÖNCE YAZILI ANLATIM
Alman enik bike hız artırma veya hız kilidini kaldırma işlemini enik bikenin key-disp denilen lcd ekranlı beyninden yapıyoruz.
ilk önce
eksi ile artı ya aynı anda basıyoruz
sonra
menü ile eksi ye aynı anda basıyoruz ve ilk olarak jant boyutu ayarlama menüsü geliyor + ile veya - ile sonraki ayara geçiyoruz fotoğrafını gördüğünüz LS limit Speed diye bir ayar geliyor orası normalde 25 te.
yani siz 25kmh hıza çıkana kadar enik bikennin güçlü bafang elektrik motoru size destek veriyor 25 de desteği kesiyor. burası maximum 40kmh ye kadar çıkıyor ki ben bunu 40 yapıp istanbulun en yüksek tepesi olan Aydos tepesine 40la çıktım.
ENİK ELEKTRİKLİ BİSİKET HIZ SINIRINI KALDIRMA VİDEO
gördüğünüz gibi gayet basit video yüklensin onu da ekleyeceğim. ilerde sizlere enik bike snap in modelinin
Türkçe kullanım klavuzunu da yazacağım sitesinde gösterdiği klavuzda çok kısıtlı bilgiler verilmiş.
mesela hız sınırını artırmak veya pas desteği sayısını 5 den 9 a çıkarmak veya 3 e düşürmek veya yokuş kalkış desteği nasıl olur gibi yeter ki içeriğimiz indexlensin
Yeni yorum formu mobil cihazdan test. AnonimYanıtlaSil
Enik snap in en fazla hız limiti 40 km/h mi
Evet 40 ama elektrik desteğini kesiyor sadece yani sen yokuş filan iniyorsan veya daha kuvvetli pedal çevirirsen hız yukseliyor yokuş inerken 60 ı gördümYanıtlaSil
Koca internette bunu tek tek anlatan yer.burasiYanıtlaSil