Alman enik bike hiz sinirini kaldirma

Alman Enik bike (snap in) hız sınırını kaldırmaÇok güzel ve çok güçlü bir bisiklet Enik bikenin Tüm ayarları da çok kolay hız sınırını 25 den maximum 40 a kolayca çıkarabilirisiniz. Resimli ve video Enik bike ayarları koyacağım hadi gelin.Alman enik bike hız artırma veya hız kilidini kaldırma işlemini enik bikenin key-disp denilen lcd ekranlı beyninden yapıyoruz.ilk önceeksi ile artı ya aynı anda basıyoruzsonramenü ile eksi ye aynı anda basıyoruz ve ilk olarak jant boyutu ayarlama menüsü geliyor + ile veya - ile sonraki ayara geçiyoruz fotoğrafını gördüğünüz LS limit Speed diye bir ayar geliyor orası normalde 25 te.yani siz 25kmh hıza çıkana kadar enik bikennin güçlü bafang elektrik motoru size destek veriyor 25 de desteği kesiyor. burası maximum 40kmh ye kadar çıkıyor ki ben bunu 40 yapıp istanbulun en yüksek tepesi olan Aydos tepesine 40la çıktım.gördüğünüz gibi gayet basit video yüklensin onu da ekleyeceğim. ilerde sizlere enik bike snap in modelininTürkçe kullanım klavuzunu da yazacağım sitesinde gösterdiği klavuzda çok kısıtlı bilgiler verilmiş.mesela hız sınırını artırmak veya pas desteği sayısını 5 den 9 a çıkarmak veya 3 e düşürmek veya yokuş kalkış desteği nasıl olur gibi yeter ki içeriğimiz indexlensin